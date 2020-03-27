В США количество зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч

В пятницу, 27 марта, стало известно, что количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов Америки превысило 90 тысяч. Скончались 1380 человек.

Соответствующую информацию предоставили сегодня днем специалисты Университета Джонса Хопкинса.