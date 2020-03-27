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В США количество зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США количество зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч
коронавирус в США, Keiko Hiromi/www.keikohiromi.com
В пятницу, 27 марта, стало известно, что количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов Америки превысило 90 тысяч. Скончались 1380 человек.
 
Соответствующую информацию предоставили сегодня днем специалисты Университета Джонса Хопкинса.
 
Отмечается, что больше всего жертв коронавируса зафиксировано к настоящему моменту на территории Нью-Йорка, где умерли 365 человек. На втором месте по количеству летальных исходов оказался город Кинг, расположенный в штате Вашингтон, – там скончались 109 человек.
ЕТ
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