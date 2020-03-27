Астраханец, заболевший COVID-19, заразил сына и отца

Житель Астрахани, который заболел коронавирусом нового типа в Турции, заразил своих сына и отца. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в управлении администрации губернатора области.

Накануне в Астраханской области был выявлен первый случай заболевания COVID-19 . Болезнь подтвердилась у жителя села Красный Яр. Мужчина 1988 года рождения 22 марта вернулся из Турции и с 23 марта находился на самоизоляции. Впоследствии он заразил своего ребенка, а потом и отца. Отмечается, что супруга и мать заболевшего сейчас здоровы.

Зараженные были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу имени А.М. Ничоги.