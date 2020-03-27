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Астраханец, заболевший COVID-19, заразил сына и отца

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Астраханец, заболевший COVID-19, заразил сына и отца
врач, pixabay.com
Житель Астрахани, который заболел коронавирусом нового типа в Турции, заразил своих сына и отца. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в управлении администрации губернатора области.
 
Накануне в Астраханской области был выявлен первый случай заболевания COVID-19. Болезнь подтвердилась у жителя села Красный Яр. Мужчина 1988 года рождения 22 марта вернулся из Турции и с 23 марта находился на самоизоляции. Впоследствии он заразил своего ребенка, а потом и отца. Отмечается, что супруга и мать заболевшего сейчас здоровы.
 
Зараженные были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу имени А.М. Ничоги.
ЕТ

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