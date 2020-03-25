Путин провел переговоры с премьер-министром Индии

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе разговора были обсуждены меры, введенные в странах для борьбы с коронавирусом.
В пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры состоялись по инициативе Индии. Была выражена взаимная благодарность за те меры, которые предпринимаются для обеспечения безопасности и здоровья россиян в Индии и граждан Индии в России.
«В русле постоянного доверительного диалога, отражающего особый характер российско-индийского стратегического партнерства, Владимир Путин и Нарендра Моди подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции», - отметили в Кремле.