Путин провел переговоры с премьер-министром Индии

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25 марта 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе разговора были обсуждены меры, введенные в странах для борьбы с коронавирусом.

В пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры состоялись по инициативе Индии. Была выражена взаимная благодарность за те меры, которые предпринимаются для обеспечения безопасности и здоровья россиян в Индии и граждан Индии в России.

«В русле постоянного доверительного диалога, отражающего особый характер российско-индийского стратегического партнерства, Владимир Путин и Нарендра Моди подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции», - отметили в Кремле.