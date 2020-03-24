В Индии российских туристов выгоняют из отелей на улицу, не предоставляя возможности улететь на родину

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24 марта 2020, 23:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Журналистка Полина Мудрова опубликовала сегодня на своей страничке в фейсбуке информацию о противоправных действиях индийской полиции в отношении россиян, находящихся на отдыхе в этой стране. По ее словам, в Индии сейчас находится около 10 тысяч российских граждан.

Российская журналистка сообщает, что «всех белых» заставляют покинуть гостиницы, требуя предоставить документы о здоровье в связи с пандемией коронавируса. При этом сделать анализ на коронавирус можно только в крупных городах, для остальных такой возможности не имеется.

«Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи просто на улицу. И лишь благодаря тому, что информацию в соцсетях увидели мои соотечественники, я все же ночевала в доме, а не на дороге. Сейчас я в безопасности. Но все меняется очень быстро. В любой момент может прийти полиция и выгнать меня на улицу снова», - говорится в сообщении россиянки.

По ее словам, уже известны случаи нападения и применения насилия в отношении «белых» со стороны местного населения, и нет возможности в ближайшее время вылететь из страны. Журналистка отмечает, что, несмотря на обращения россиян в консульства, с просьбой эвакуировать их из страны, «российское правительство, видимо, не понимает всей серьёзности обстановки в Индии и не обращает внимание на факты угроз жизни и здоровью российских граждан».