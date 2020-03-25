Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Путин назвал тех, для кого хочет временно отменить почти все налоги из-за коронавируса

, 17:00 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Путин назвал тех, для кого хочет временно отменить почти все налоги из-за коронавируса
Владимир Путин обращается к гражданам РФ в связи с коронавирусом

Президент России предложил отменить для бизнеса все налоги, кроме НДС. Об этом глава государства заявил во время обращения в связи с коронавирусом.

Отмена налогов вошла в список мер по поддержке бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса. Их перечислил Владимир Путин в своем обращении.

«Компаниям малого и среднего бизнеса, считаю необходимым, предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС», — сказал российский лидер и уточнил: «на ближайшие шесть месяцев».

Микропредприятиям Владимир Путин предлагает дополнительно дать отсрочку по страховым взносам в социальный фонд.

В среду российский лидер выступил с обращением к гражданам РФ в связи с коронавирусом. Среди прочего он объяснил, как будут выплачиваться больничные и объявил следующую неделю нерабочей.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью