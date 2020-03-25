Путин назвал тех, для кого хочет временно отменить почти все налоги из-за коронавируса

Президент России предложил отменить для бизнеса все налоги, кроме НДС. Об этом глава государства заявил во время обращения в связи с коронавирусом.
Отмена налогов вошла в список мер по поддержке бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса. Их перечислил Владимир Путин в своем обращении.
«Компаниям малого и среднего бизнеса, считаю необходимым, предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС», — сказал российский лидер и уточнил: «на ближайшие шесть месяцев».
Микропредприятиям Владимир Путин предлагает дополнительно дать отсрочку по страховым взносам в социальный фонд.
В среду российский лидер выступил с обращением к гражданам РФ в связи с коронавирусом. Среди прочего он объяснил, как будут выплачиваться больничные и объявил следующую неделю нерабочей.