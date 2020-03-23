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23 марта 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь из-за коронавируса. При этом окончательное решение должно быть принято до 25 марта.

«Поскольку окончательное решение по дате пока не принято, официально о переносе не объявляют», - пояснил собеседник.

Один из источников считает, что пик эпидемии в России придет на апрель, а после ситуация начнет улучшаться. Кроме того, собеседник считает, что голосование навряд ли будет совмещено с сентябрьским единым днем голосования, поскольку региональные выборы проводятся в соответствии с законом.

Еще перенос даты, отметил другой источник, будет зависеть от ЕГЭ, который как раз должен состояться в июне, а большая часть избирательных участков организуется в школах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на 22 апреля 2020 года. Российский лидер отметил, что будут возможны все форматы голосовая, в том числе дистанционная. А Дмитрий Песков уточнил, что дата может быть перенесена.