Путин допустил, что голосования по поправкам в Конституцию может быть проведено на дому

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18 марта 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин заявил, что при подготовке к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ в первую очередь будет учитываться безопасность граждан.

Глава государства отметил, что если ситуация с распространением коронавируса в России к моменту голосования будет неблагоприятной, то дата будет изменена. «Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей», - добавил президент.

Также он подчеркнул, что при голосовании будут использованы все способы, которые позволяет закон, в том числе дистанционное голосование из дома.