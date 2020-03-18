Зачем нужны социальные поправки в Конституцию

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18 марта 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Поправки в основной закон страны изданию «Южноуральская панорама» прокомментировал Олег Екимов председатель Федерации профсоюзов Челябинской области.

Олег Якимов отметил, что много лет профсоюзы добивались закрепление в статье 5 основного закона права на труд. Профсоюзные активисты активно участвовали в обсуждении поправок, лидер Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков вошел в комиссию по выработке поправок. Часть поправок, предложенных профсоюзными активистами, не поддержали, например, по индексации заработной платы, но в основном законе будут закреплены предложения по индексации пенсий и пособий. Также в Конституции закрепляются гарантии на минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. «Это норма номинально была включена в Трудовой кодекс еще 15 лет назад, но долгое время фактически не выполнялась, - говорит эксперт. - И лишь после принятия в 2017 году по инициативе президента РФ Владимира Путина отдельного закона МРОТ был привязан к прожиточному минимуму. А теперь это будет и обязательное требование Конституции».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в России создаются условия для устойчивого экономического роста, закреплены нормы социального партнерства между работниками, работодателями и властью. «Всего этого мы добивались долгие годы», - отметил он.



