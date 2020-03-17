Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

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17 марта 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Текст документа опубликован на сайте Кремля. При этом президент подчеркнул, что 22 апреля голосование будет проведено, только если ситуация с распространением коронавируса будет позволять проводить подобные мероприятия.

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных ст. 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», - говорится в указе.

На общероссийское голосование будет вынесен следующий вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Согласно документу, Госдуме дается право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и министров правительства.

Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.

Закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, прописывается ряд социальных гарантий - об индексации пенсий, а также закрепляется минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума.

Расширяются полномочия органов местного самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета.

Помимо этого, в Конституции закрепляется упоминание о боге и понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.

Одно из изменений в Конституции касается детей. Теперь в документе будет прописано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

В ходе рассмотрения Госдумой документа во втором чтении депутаты поддержали поправку о снятии ограничений на количество президентских сроков. Сам президент в ходе заседания Госдумы назвал возможным вариант, при котором любой человек - в том числе и действующий президент - сможет выходить и на большее количество сроков. Однако, как подчеркнул Путин, эту поправку сначала следует направить в Конституционный суд РФ, который должен дать «официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным законам Конституции». И, конечно, данную поправку должны одобрить и граждане России в ходе общероссийского голосования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что дата голосования может быть изменена в случае неблагоприятной ситуации с коронавирусом.