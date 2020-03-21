Кто приедет на празднование 75-летия Победы

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21 марта 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

празднование 75-летия Победы

Посол США в России Джон Салливан сообщил о том, кто будет представлять американскую сторону на праздновании 75-летия Победы в Москве 9 мая. Им оказался советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Ему придется наладить диалог с Москвой. Кстати, его предшественник −Джон Болтон, часто посещал Россию.

США решили не ломать традиции и почтить память погибших в борьбе с фашистами. Президент США Дональд Трамп ранее отказался присутствовать на торжественных мероприятиях, хотя в ноябре обещал приехать. Вероятно, он не хочет портить отношения с вашингтонским истеблишментом и избегает обвинений в симпатиях к России в разгар избирательной гонки в США.

9 мая в Москву приедут 17 иностранных лидеров, в том числе из Франции, Сербии, Чехии, Белоруссии, Армении, Молдавии, Казахстана, Индии, Японии, Кубы, Венесуэлы, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Руководство Прибалтики, Польши и Украины вряд ли приедут − они стремятся переписать свою историюи принизить роль СССР в победе над фашизмом. Польша в январе 2020 г. приняла резолюцию о равной ответственности Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны. В ней утверждается, что Польша и страны Центральной и Восточной Европы якобы стали жертвами тоталитарных режимов после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Важно, что сотни советских памятников были уничтожены в Польше за последние двадцать лет. В этой связи сенатор Олег Морозов выступил за введение санкций, объявление ответственных персонами нон грата и привлечение к уголовной ответственности.

Что добивается Восточная Европа? Рабочую гипотезу озвучил политолог Александр Рар: на Западе пытаются выстроить новое видение истории XX века на основе равенства между фашизмом и коммунизмом. А в странах Прибалтики и на Украине ведется работа по забвению исторической памяти, при этом тот, кто ее помнит − русскоязычное население, дискриминируется. Об этом надо говорить на разных площадках и находить открытую поддержку у партнеров.

В декабре 2019 г. Европарламент принял резолюцию, возложившую на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны. Президента РФ не пригласили на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцима.

Москва намерена защищать правду о Великой Отечественной войне. Планируется открыть Центр архивных документов о Второй мировой войне. 14 февраля прошла международная конференция «Ялта – 1945: уроки истории». Президент Путин 23 января на Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме предложил проведение саммита «ядерной пятерки».

Как сообщает RussiaToday, 9 мая пройдет Парад Победы при участии 15 000 человек и демонстрации 400 единиц наземной и авиационной техники. Москва пригласила на торжества военных из 20 стран.