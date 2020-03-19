Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию вокруг пандемии коронавируса

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19 марта 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил достигнутые руководством Китая и всем китайским народом результаты в противодействии распространению заболевания.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В ходе беседы обстоятельно обсуждалась ситуация вокруг пандемии коронавируса. Было отмечено, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов. Кроме этого, Путин и Си Цзиньпин «обменялись мнениями по ряду других аспектов развития дружественных российско-китайских отношений».

Ранее сообщалось, что Китай начал восстанавливать внутренний туризм после карантина.