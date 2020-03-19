Китай начал восстанавливать внутренний туризм после карантина

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19 марта 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство Синьхуа

Фото: Pixabay.com

Первая группа китайских туристов отправилась накануне в поездку по провинции Сычуань. После тотального карантина, обусловленного вспышкой коронавируса, их встречали почти как космонавтов.

В Китае начали восстанавливать внутренний туризм. Возобновили свою деятельность туристические фирмы: первый туристический маршрут был составлен в течение часа после того как Ассоциация туристических агентств провинции Сычуань выпустила уведомление о возобновлении туристических поездок в пределах провинции.

Первая туристическая группа в составе 20 человек была сформирована и прошла аудит платформы регулирования туризма в течение двух часов: предложение о поездке было распространено в популярных китайских мессенджерах типа WeChat. Накануне туристы отправились в однодневную поездку по провинции Сычуань, и их встречали как космонавтов – с журналистами и цветами.

«Люди устали от карантина. Вспышка болезни оказала большое влияние на туризм, и в настоящее время, когда эпидемия взята под контроль, мы особенно ценим возможности восстановления», - отметил Чжан Синьмин, гендиректор турагентства, организовавшего первую послекарантинную поездку.

Тем не менее, расслабляться рано: в поездке неукоснительно соблюдались все необходимые меры безопасности. Туристы сидели в продезинфицированном автобусе по одному человеку в ряду и были обеспечены масками, антисептиками и другими средствами защиты, проводилось регулярное измерение температуры.

В ближайшее время будут открыты и другие популярные туристические маршруты к основным достопримечательностям. «Мы понимаем, что готовность клиентов к путешествиям по-прежнему сильна, и рынок должен иметь положительный отклик», - отмечают китайские туроператоры.