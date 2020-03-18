Эрдоган не договорился с Европой

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18 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

саммит лидеров Турции, Франции, Германии и Великобритании на фото Globallookpress.com/ Xu Suhui

Президент Турции провел переговоры с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Обсуждали Сирию, беженцев и коронавирус. О чем договорились непонятно.

К этим переговорам внимательно приглядывались. С Путиным Эрдоган договорился о перемирии. Спустя несколько дней он уже говорил с европейскими лидерами. Среди заявленных тем — та же самая провинция Идлиб, в которой уже установился режим перемирия. Из-за коронавируса саммит проводился в режиме видеоконференции.

«На саммите нам представилась возможность всесторонне оценить многие вопросы, начиная от борьбы с коронавирусом и гуманитарной ситуации в Идлибе, и заканчивая урегулированием сирийского кризиса, проблемой беженцев, и отношениями Турция-ЕС», — заявил Реджеп Эрдоган уже по итогам беседы с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Президент Турции сказал, что сейчас сложный период и Анкара планирует «активизировать механизмы дипломатии и сотрудничества», чтобы ускорить «решение существующих проблем».

В переводе с дипломатического на обыкновенный язык, о чем-либо вменяемом договориться не удалось. После встречи в Москве было объявлено итоговое коммюнике, в котором говорилось об установлении режима перемирия в Идлибе, и начале российско-турецкого патруля. После разговора с европейскими лидерами никакой конкретики заявлено не было.

Проблема с беженцами возникла после того, как Евросоюз обманул Турцию. Анкара отказалась от роли буферной страны на пути миграции и Сирии в Европу. В Грецию прорвались около 140 тысяч беженцев. Германия пыталась пенять Турции, но та напомнила об обмане, жертвой которого стала Анкара. Эта встреча с европейцами должна была решить возникшие проблемы. Судя по риторике Реджепа Эрдогана, она не решила ничего.