Латвийский политолог Филипп Раевский: Партия «Согласие» работает на «раскол»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 марта 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В связи с распространением коронавируса Кабинет министров поддержал предложение Министерства охраны среды и регионального развития перенести выборы в Рижскую думу на 6 июня. Специально для «Аргументов Недели» латвийский политолог Филипп Раевский рассказал, как обстоят дела у партий, которые «ангажировали» себя в думу и у кого есть шанс стать лидером.

-Филипп, стало известно, что перевыборы в Рижскую думу должны состояться 6 июня вместо апреля. Кому это выгодно? Возможно, в перевыборы «вмешался» вирус?

-Если мы говорим о китайском коронавирусе, то сейчас там жизнь налаживается. Сколько продолжался «китайский сценарий»? Три месяца. Если и Латвия пойдет по такому сценарию (три месяца), то выборы могут состояться 15 июня. Если мы берем 14 марта, как ЧС в Латвии. Вполне возможно, что мы справимся быстрее. Время, конечно, покажет. Кому это выгодно? Например, популистам. Вспомните, как депутат Сейма Юрис Юрашс от Новой консервативной партии обещал посадить миллион деревьев. Что значит посадить и когда? Но обещал. Проверить сложно. Выборы же должны были состояться в апреле. Что тут осталось? А если впереди еще четыре или пять месяцев, то подход к предвыборным обещаниям меняется. Произойдет «рестарт».

-А у какой из партий самое шаткое положение?

- Могу сказать, что такое положение может быть у «Нового Единства». Почему? Возможно, есть сомнения, что попадут в Рижскую думу. За три года у них ничего не изменилось: прежние идеи, тот же лидер.

-Филипп, а какие шансы есть у партии «Согласие»? Мне странно, что в списке выдвинуты, мягко говоря, странные кандидатуры: Константин Чекушин, Анна Владова и Морозов. Простите, но кто знает Чекушина?

-Известен в узких кругах. Политика перед выборами у «Согласия» не изменилась –расчет на русскоязычного избирателя. А Чекушин – борец за русские школы. Хотя его многие и не знают.

- А тогда зачем? Избиратель же хочет видеть и знать кандидата.

-Тут все интересней. Так выгодно Нилу Ушакову. Даже если будет на плакатах Чекушин, Владова, то рядом с ними будет и Ушаков. Он же себя считает лидером. А это «его» люди. Понимаете, он считает себя незаменимым. Понять можно! Десять лет партия с Ушаковым была у власти. Срок приличный. И отказаться от этого он не может. Хочет всем показать, что он незаменим!

-Интересно, а люди те, которые голосовали за «Согласие» не помнят, как он бежал в Брюссель? Дороги, мосты оставил, простите, в непотребном виде. Все это забылось?

-«Согласие» десять лет зарабатывало себе «бренд». И люди даже не думая просто голосовали. Они «забыли», что при «власти» Ушакова произошла утечка огромных денег. То, что еще не закончились уголовные дела. Будут голосовать. Но совсем не так, как раньше. Но будут. Дело в том, что Ушаков не оставил после себя «достойного» преемника. Впрочем, он и не хотел. Он хотел быть незаменимым. Ушаков тот человек, который не хочет делить ни с кем власть! Не хочет. А это может иметь серьезные последствия – «ликвидация» партии. «Согласие» сейчас работает на раскол.

-Почему же Нил Ушаков не подготовил себе верного преемника? Он же не глуп и должен был чувствовать, что тучи сгущаются…

- Повторяю, он не готов делить власть! Он просто «убивал» своих конкурентов. Образно говоря. Когда был при власти. Вот и итог.

- Филипп, а кто для «Согласия» реальный конкурент, если мы говорим о русскоязычных?

-Если мы говорим о тех, кто избирает по «русскому вопросу», то люди пойдут к Русскому Союзу Латвии. К Татьяне Жданок. Но, я не думаю, что они наберут даже 4%. Не наберут. Не столь много избирателей проголосуют за Митрофанова. Нет.

-А нет такого варианта, что теряющие голоса «Согласие» сядет за стол переговоров с Татьяной Аркадьевной?

-Урбанович, Ушаков и Жданок… Да за одним столом? Нет, я не вижу их вместе.

-А какие шансы у партии «Честь служить Риге»? И лично у «крайнего мэра» Олега Бурова. Говорю «крайний», чтобы было продолжение.

-Хорошие шансы. Очень хорошие. Пусть за тот небольшой срок у «руля» Буров показал себя хорошим хозяином. У него было мало времени, но он сумел. Его знают люди. Он знакомый человек. Ему следует включить в свою компанию «пожатие тысячи рук». Иными словами, он должен лично пожимать людям каждый день руки и говорить с ними. Его лично должны знать. Хорошо знать. Конечно, и большую роль тут играют СМИ. Нужно говорить с людьми, доносить информацию. И тогда будет хорошая альтернатива другим кандидатам. Очень хорошая.

-Благодарю за беседу.