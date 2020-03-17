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В Кремле назвали претензии Лукашенко из-за мер по борьбе с COVID-19 «несправедливыми»

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Кремле назвали претензии Лукашенко из-за мер по борьбе с COVID-19 «несправедливыми»
фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил высказывания главы Республики Беларусь Александра Лукашенко о том, что «вся Россия полыхает от коронавируса» и «кто, еще должен закрываться». Так белорусский лидер отреагировал на закрытие границы между странами.

Песков отметил, что считает несправедливыми претензии со стороны Белоруссии в отношении принятых Россией мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того,  пресс-секретарь добавил, что премьер-министр Михаил Мишутин заранее предупреждал своего белорусского коллегу Сергея Румаса о данных действиях.

«… конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой», - пояснил Песков.

В правительстве РФ были в недоумении от реакции президента Белоруссии Александра Лукашенко на закрытие границы.

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