В Кремле назвали претензии Лукашенко из-за мер по борьбе с COVID-19 «несправедливыми»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 марта 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил высказывания главы Республики Беларусь Александра Лукашенко о том, что «вся Россия полыхает от коронавируса» и «кто, еще должен закрываться». Так белорусский лидер отреагировал на закрытие границы между странами.

Песков отметил, что считает несправедливыми претензии со стороны Белоруссии в отношении принятых Россией мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, пресс-секретарь добавил, что премьер-министр Михаил Мишутин заранее предупреждал своего белорусского коллегу Сергея Румаса о данных действиях.

«… конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой», - пояснил Песков.

В правительстве РФ были в недоумении от реакции президента Белоруссии Александра Лукашенко на закрытие границы.