В Госдуме оценили возможности НАТО вести разведку у берегов Крыма

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, действительно ли корабли НАТО регулярно устраивают разведку в Черном море и насколько эффективно работают российские береговые системы радиоэлектронной борьбы.
Швыткин признал, что НАТО действительно под видом учений в Черном море проводит полноценные разведывательные операции возле Крымского полуострова.
«Конечно, та группировка, которая была сформирована в Крыму, позволяет и выявлять, и пресекать, и, при необходимости, отражать различные действия стран блока НАТО. Поэтому там активно работают не только средства радиоэлектронной борьбы», - объяснил Швыткин.