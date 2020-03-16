В Госдуме оценили возможности НАТО вести разведку у берегов Крыма

Аргументы Недели → Политика 13+

16 марта 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, действительно ли корабли НАТО регулярно устраивают разведку в Черном море и насколько эффективно работают российские береговые системы радиоэлектронной борьбы.

Швыткин признал, что НАТО действительно под видом учений в Черном море проводит полноценные разведывательные операции возле Крымского полуострова.

«Конечно, та группировка, которая была сформирована в Крыму, позволяет и выявлять, и пресекать, и, при необходимости, отражать различные действия стран блока НАТО. Поэтому там активно работают не только средства радиоэлектронной борьбы», - объяснил Швыткин.