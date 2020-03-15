Володин рассказал о деталях выступления Владимира Путина в Госдуме

Аргументы Недели → Политика 13+

15 марта 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Вячеслав Володин объяснил, почему президент России Владимир Путин решил выступить в Госдуме после того, как Валентина Терешкова предложила поправки в Конституцию РФ.

Володин заявил, что после предложения Терешковой позволить Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году было решено сообщить об этом главе государства, а также провести консультации с главами думских фракций.

Спикер Госдумы рассказал, что сразу же рассказал об идее Терешковой Путину, после чего тот решил приехать лично. «Он принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам все расставил на свои места», - добавил Володин.