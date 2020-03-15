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Терешкова призналась, что получает благодарности за «сохранение Путина»

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Терешкова призналась, что получает благодарности за «сохранение Путина»
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Депутат Госдумы Валентина Терешкова призналась, что постоянно получает множество писем, в которых люди благодарят ее за «сохранение Путина». Ранее она предложила позволить действующему президенту принять участи е выборах в 2024 году.

«Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: "спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича"… Страна стала едина, более того, она приобрела огромный авторитет, с ней считаются. У него мощнейший авторитет и это всё идёт на то, чтобы с нашей страной считались, а он это сделал», - заявила депутат.

По словам Терешковой, действующий президент практически по частям собирал страну, за что люди ему до сих пор признательны.

АБ

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