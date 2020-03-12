"Могла бы войти в истоию как первая женщина-космонавт", жители Тутаева требуют лишить Терешкову статуса «Почетного гражданина»

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12 марта 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Жителей города Тутаева Ярославской области обратились с призывом лишить депутата Валентину Терешкову статуса «Почетный гражданин» города. Такая петиция появилась на сайте change.org.

Авторы петиции считают, что поступки Терешковой недопустимы для уважаемого человека, потому что она …

И далее по пунктам:

«1.10 марта 2020 года, она, читая по заготовленной бумажке текст, предложила Госдуме внести поправку в Конституцию, обнуляющую сроки президентства Путина В.В. Выполнив эту свою роль, Терешкова В.В. приняла активное участие в шоу, которое некоторые люди называют “госпереворотом”.

2.19 июля 2018 года она проголосовала за повышение пенсионного возраста

3.Как депутат голосует «ЗА» все антинародные законы нынешней власти»

За несколько часов петицию подписали более 500 человек и не могут они все настолько не любить Россию, как кажется госпоже Терешковой.

«Это позор для области», «Могла остаться в истории России женщиной-космонавтом но предпочла дрянью и своей поправкой», «Обнуление, ровно то, что она заслужила!», - комментируют свою позицию люди.