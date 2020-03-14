Южноуральцы высказывают слова поддержки в адрес Валентины Терешковой

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14 марта 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт

Общественные деятели Челябинской области встали на защиту первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, которая в последние дни подверглась настоящей травле в интернете за предложение снять ограничения по числу президентских сроков.

Южноуральцы считают, Валентина Терешкова — легендарная личность, человек, сделавший для нашей страны очень многое, поэтому ни в коем случае нельзя допускать некорректных высказываний и нападок. По мнению Василия Кошмара, помощника войскового атамана по работе с молодежью, то, что сейчас происходит, яркий пример, когда огромные заслуги человека пытаются заслонить несоразмерным и недостойным поводом.

«Подвиг Валентины Терешковой уже никто не сможет повторить, идет информационная война за разум нашей молодежи», - подчеркнул он в беседе с корреспондентом сайта «ЧелябинскСегодня».

Практически все южноуральцы, поддержавшие Ванлентину Терешкову, отметили, что сегодня любой россиянин имеет право голоса и свое мнение.

«Я считаю, что у Валентины Владимировны должна быть своя точка зрения на то, какие поправки нужно вносить в Конституцию», - рассказал вчера «Аргументам недели» Никита Эйсмонт, заместитель председателя молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области.

«В годы моей молодости мы ловили каждое слово Валентины Терешковой, ее голос знал в нашей стране каждый, а сегодня ее заставляют замолчать! Нормальный человек, тем более мужчина не имеет морального права принимать участие в травле», - считает заместитель председателя областного Совета ветеранов, полковник запаса, ветеран боевых действий Сергей Седнев.

«Мешать с грязью человека за то, что он имеет свою точку зрения — неправильно, нечестно и несправедливо», - отметил Юрий Болдырев, командир штаба Челябинского областного студенческого отряда.

Отметим, что на защиту Валентины Терешковой встали тысячи россиян.