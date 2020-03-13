Никита Эйсмонт: «Каждый человек имеет право на свое мнение»

Аргументы Недели → Политика

13 марта 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области Никита Эйсмонт высказал свою точку зрения на травлю Валентины Терешковой.

Напомним, на этой неделе легендарная женщина-космонавт, член рабочей группы по поправкам в Конституцию, предложила снять ограничения по числу президентских сроков. В сети развернулась настоящая травля Валентины Терешковой.

«В нашей Конституции закреплены демократические нормы, в рамках которых каждый человек имеет право на свое мнение по тем или иным вопросам, - подчеркнул Никита Эйсмонт. - Я считаю, что у Валентины Владимировны должна быть своя точка зрения на то, какие поправки нужно вносить в Конституцию. Оскорблять человека не правильно!».

Никита отметил, что 22 апреля пойдет на общероссийское голосование по поравкам в Конституцию, кроме того, он принимал активной участие в обсуждении поправок на региональном уровне. «Я был на двух таких встречах — с Владимиром Мякушем, председателем ЗСО Челябинской области и на круглом столе с главой Российского союза сельской молодежи, - сказал он. - На последнем мероприятии обсуждали молодежную политику. На федеральном уровне у нас нет даже законов, затрагивающих эту сферу. Я считаю, что соответствующие поправки в Конституцию помогут выстроить единую молодежную политику на территории России».