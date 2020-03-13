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Аргументы Недели Политика

Никита Эйсмонт: «Каждый человек имеет право на свое мнение»

, 20:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Никита Эйсмонт: «Каждый человек имеет право на свое мнение»

Заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании  Челябинской области Никита Эйсмонт высказал свою точку зрения на травлю Валентины Терешковой.

  

Напомним, на этой неделе легендарная женщина-космонавт, член рабочей группы по поправкам в Конституцию, предложила снять ограничения по числу президентских сроков. В сети развернулась настоящая травля Валентины Терешковой.

«В нашей Конституции закреплены демократические нормы, в рамках которых каждый человек имеет право на свое мнение по тем или иным вопросам, - подчеркнул Никита Эйсмонт. - Я считаю, что у Валентины Владимировны должна быть своя точка зрения на то, какие поправки нужно вносить в Конституцию. Оскорблять человека не правильно!».

Никита отметил, что 22 апреля пойдет на общероссийское голосование по поравкам в Конституцию, кроме того, он принимал активной участие в обсуждении поправок на региональном уровне. «Я был на двух таких встречах — с Владимиром Мякушем, председателем ЗСО Челябинской области и на круглом столе с главой Российского союза сельской молодежи, - сказал он. - На последнем мероприятии обсуждали молодежную политику. На федеральном уровне у нас нет даже законов, затрагивающих эту сферу. Я считаю, что соответствующие поправки в Конституцию помогут выстроить единую молодежную политику на территории России».