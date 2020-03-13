Турция и Россия договорились по Сирии

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13 марта 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Россия и Турция будут координировать действия в Сирии. В Анкаре подписано соответствующее соглашение.

Нынешние переговоры стали продолжением встречи Эрдогана и Путина. Они встречались неделю назад, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе. Там произошло обострение обстановки.

Президенты Турции и России договорились о прекращении огня. Детали предполагалось обсудить позднее. Эти самые детали и обсуждались теперь.

«Первым шагом на пути реализации договоренности станет совместное патрулирование 15 марта по трассе М4», — заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Анкар: «Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы внесем посильный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии».

Москва и Анкара договорились о создании координационных центров. В целом переговорщики оценивают получившийся диалог, как конструктивный.