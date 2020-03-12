В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024

Аргументы Недели → Политика 13+

12 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото:Дмитрий Песков , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в выборах 2024 года. При этом он призвал вспомнить выступление российского лидера 10 марта в Госдуме.

«Отдельно поправки не голосуются, голосуется пакет поправок к Конституции… Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера у президента Путина в Государственной думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года», - пояснил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что Путин, наоборот, заявил, что еще «куча времени до 2024 года» и предложил «никуда не собирать и не провожать» президента.

«Предстоит напряжённая работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают … Он находится в начальной стадии своего президентского срока … Путин сказал: «Будет 2024 год — тогда посмотрим», - заключил он.

Ранее Песков объяснил согласие Путина с идеей Терешковой об обнулении президентских сроков.