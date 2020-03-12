Песков объяснил согласие Путина с идеей обнуления президентских сроков

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12 марта 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление депутата ГД Валентины Терешковой о количестве сроков пребывания российского лидера на посту. По его словам, сложная ситуация в мире стала причиной согласия Владимира Путина с предложением первой женщины-космонавта.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна … особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг … в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути», – пояснил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в такие периоды важно сохранять стабильность, твердость и последовательность власти.

«... этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин», - добавил он.

Песков уточнил, что данная поправка была «новой инициативой для Кремля».

Ранее Терешкова ответила на критику в сторону ее высказвания об обнулении сроков президента, а Вячеслав Володмн сравнил нападки на депутата с атакой на Россию.