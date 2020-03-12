Терешкова отреагировала на критику ее поправки об отмене ограничения числа президентских сроков

Аргументы Недели → Политика 13+

12 марта 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Валентина Терешкова, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Депутат Госдумы Валентина Терешкова отреагировала на критику людей ее поправки в Конституцию РФ о праве действующего президента баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое он уже провел на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Единоросс Валентина Терешкова 10 марта на заседании Госдумы, на котором присутствовал Владимир Путин, предложила отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства. Она отметила, что не понимает, зачем "крутить и мудрить", когда речь идет о гражданах России и будущем страны. "Альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными", - высказался на заседании ГД Путин.

Как объяснила Терешкова, внести эту поправку ее просили люди, простые люди, избиратели.

О тех, кто ее предложение критикует, она сказала, что они не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать. "Я не хочу о них даже говорить", — объяснила отказ комментировать критику инициативы депутат, женщина - первый космонавт.