В ГД внесли законопроект о снижении НДС с 20 до 12%

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11 марта 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

сайт Госдумы РФ

Депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму РФ законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Известно, что данный проект разработан в рамках оптимизации ставок налога на добавленную стоимость в целях восстановления и развития потенциала экономики России.

«Предлагается внести изменения в п. 3 ст. 164 Налогового кодекса России, направленные на введение поэтапного снижения НДС с 20% в 2021 году до 12% к 2025 году», - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, снижение ставки НДС обусловлено «логикой формирования единого евразийского экономического пространства». При этом данные изменения позволят избежать сильных потерь бизнеса, повысить конкурентоспособность российского производства и поможет в борьбе со «схемами теневого обналичивания».

Отмечается, что поправки могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что до всероссийского голосования депутаты будут разъяснять избирателям каждую принятую поправку к Конституции.