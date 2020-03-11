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11 марта 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

До всероссийского голосования депутаты будут разъяснять избирателям каждую принятую поправку к Конституции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин добавил, что «до вынесения поправок в Конституцию на общероссийское голосование депутаты будут встречаться со своими избирателями в регионах, разъяснять каждую поправку». Он напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался на Совете Государственной Думы, и «мы спланируем свой график работы в апреле таким образом, чтобы депутаты могли больше быть в регионах, общаться с людьми, отвечать на их вопросы относительно изменений в Конституцию».

По его словам, в дискуссии вокруг изменений в Конституцию, инициированной главой государства, принимают участие юристы, ученые, эксперты, представители общественных организаций и делового сообщества.

«Изменения, которые вносятся, необходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и запроса общества. При этом неизменными – о чем неоднократно говорил президент РФ – остаются базовые принципы и ценности нашего Основного закона, изложенные в 1, 2 и 9 главах», – подчеркнул спикер ГД.

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