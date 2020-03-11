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Около 600 млрд рублей направят на расширение программы маткапитала в 2020-2022 годах

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Около 600 млрд рублей направят на расширение программы маткапитала в 2020-2022 годах
Фото: сайт Госдума РФ

Поправки в бюджет-2020 прошли второе чтение. Изменения в бюджет на ближайшие три года позволят обеспечить финансирование социальных инициатив президента, с которыми он выступил в послании Федеральному собранию 15 января.

Поправки в федеральный бюджет предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей, в 2021 году – на 556,9 млрд рублей, в 2022 году – на 677,6 млрд рублей, следует из документа.

На расширение программы маткапитала в 2020-2022 годах будет направлено почти 599 млрд рублей. На организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы в 2020 году предусмотрено 21,8 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах – по 43,6 млрд рублей.

На выплаты для поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет в 2020 году будет выделено 120,3 млрд рублей, 218,9 млрд рублей – в 2021 году и 228,3 млрд рублей – в 2022 году.

Для того чтобы учителя могли получать надбавку за классное руководство из бюджета выделяется дополнительно 25,4 млрд рублей, а с 2021 года эта сумма увеличится до 76,3 млрд рублей.

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ДВа

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