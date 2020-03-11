Закон о поправке в Конституцию одобрен Госдумой

В среду, 11 марта, Государственная Дума одобрила закон о поправке в Конституцию Российской Федерации. За проголосовали 383 депутата, воздержались 43 депутата, а высказавшихся против не было.

Документ 20 января поступил в нижнюю палату. Предложения, изложенные в нем, направлены на закрепление базовых основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, проект закона вводит новую для страны процедуру – общероссийское голосование.

В рамках подготовки ко второму чтению профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству получил около 400 поправок от всех думских фракций, из которых были учтены порядка 200, а 175 были рекомендованы к отклонению.