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Памфилова рассказала, как будет организовано наблюдение на голосовании по Конституции

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Памфилова рассказала, как будет организовано наблюдение на голосовании по Конституции
Фото: globallookpress.com/ Photographer АГН Москва

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будут проходить наблюдения во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По ее словам, УИК заинтересован в привлечении как можно большего числа наблюдателей.

«Я уже письма подписала всем руководителям живых партий, которые есть, что… мы заинтересованы в том, чтобы все наблюдательские силы, которые у нас есть, всех их в общественную палату. Никаких отказов там не намечается, если человек совсем не вышел из берегов», - заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что главной целью является проведение максимально достоверного голосования. При этом глава ЦИК призвала сообщать в ведомство, если кто-то из наблюдателей столкнется с препятствиями.

АБ

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