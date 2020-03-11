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Экономист Делягин озвучил способ быстрого присоединения Белоруссии к России

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист Делягин озвучил способ быстрого присоединения Белоруссии к России
Экономист Михаил Делягин, Alexander Legky / globallookpress.com

Белоруссия присоединится к РФ «на следующий день» после того, как Москва приступит к претворению в жизнь «нормальной социально-экономическую политики». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад в радиоэфире Михаил Делягин, отечественный экономист.

Как отметил эксперт, ставший гостем радио «Аврора», в соседней стране нет олигархов и коррупции «в нашем понимании», зато есть «закон и порядок». Президент Александр Лукашенко даст согласие на вхождение в состав России, если будет понимать, что этот шаг не приведет к уничтожению Белоруссии, полагает Делягнн.

Ранее сообщалось, что киевский политолог Николай Капитоненко назвал главную опасность интеграции России и Белоруссии для Украины.

 

ДЦ

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