Бывшего главу администрации Зеленского подловили на фальсифицикации декларации

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10 марта 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Андрей Богдан на facebook-фото

Андрей Богдан мог заявить в декларации недостоверные сведения. Бывшего главу администрации президента Украины подловил депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков. Парламентарий указал на несоответствие заявленной стоимости имущества ушедшего в отставку чиновника с реальными ценами на рынке.



Декларация Андрея Богдана стала топовой новостью в украинских СМИ. Бывший глава администрации Зеленского ранее ее не обнародовал. Поэтому документ привлек большое внимание. Выяснилось, что у уволенного госслужащего несколько недостроенных квартир, машин, земли и много денег.

«Вот вы мне скажите, как Mercedes-Benz GL500 2014 года, который на авторынке продают примерно за 40-50 тысяч долларов, можно купить за 10? Или где продаётся Tesla Model X 2016 года за 30 тысяч, когда на рынке она стоит 60?» — публично задался вопросом депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков, который ознакомился с декларацией бывшего главы администрации Зеленского: «Ещё интересны 10 недостроенных квартир в Киеве. Это случайно не квартиры с тех списков, которые были опубликованы мною и Джокером? Вообще-то хоть кто-то из правоохранительных органов обратит на это внимание?»

В декларации Андрея Богдана действительно упоминаются названные автомобили с заявленной Антоном Поляковым стоимостью.

Андрей Богдан был уволен в середине февраля. Отставка произошла после разговора с президентом Украины. По данным украинских СМИ, у чиновника были конфликты с представителями команды Зеленского.