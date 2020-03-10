Матвиенко рассказала, какими станут президентские выборы в 2024 году

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10 марта 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о том, как будут проходить выборы президента России в 2024 году. По ее мнению, борьба за пост главы государства окажется конкурентной несмотря на то, будет ли в ней принимать участие Владимир Путин или нет.

«Будет ли Владимир Владимирович выдвигать свою кандидатуру в 2024 году или не будет, это покажет время, это будет его желание. В любом случае, это конкурентные выборы», - сказала Матвиенко.

При этом она выразила уверенность, что только граждане страны будут определять, кто станет следующим президентом. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что если говорить о выборах 2024 года, но еще «ничего не предрешено».