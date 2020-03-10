Все новости >>

//Политика 13+

Матвиенко рассказала, какими станут президентские выборы в 2024 году

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Матвиенко рассказала, какими станут президентские выборы в 2024 году
Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о том, как будут проходить выборы президента России в 2024 году. По ее мнению, борьба за пост главы государства окажется конкурентной несмотря на то, будет ли в ней принимать участие Владимир Путин или нет.

«Будет ли Владимир Владимирович выдвигать свою кандидатуру в 2024 году или не будет, это покажет время, это будет его желание. В любом случае, это конкурентные выборы», - сказала Матвиенко.

При этом она выразила уверенность, что только граждане страны будут определять, кто станет следующим президентом. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что если говорить о выборах 2024 года, но еще «ничего не предрешено».

АБ

//картина дня

Политика

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие перспективы ожидают нынешнего главу государства Владимира Путина в том случае, если будут сняты ограничения на число президентских сроков.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные документы.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…