Путин не счел нужным проводить досрочные выборы в Госдуму

//Политика 13+

10 марта 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Российский президент Владимир Путин заявил, что не видит смысла проводить досрочные выборы в Государственную Думу. Об этом глава государства заявил во вторник, 10 марта.

Президент подчеркнул, что не считает необходимым устраивать досрочные выборы в Госдуму в случае положительного голосования по внесению поправок в российскую Конституцию.

«Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», - сказал Путин.