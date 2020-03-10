Путин не счел нужным проводить досрочные выборы в Госдуму

Российский президент Владимир Путин заявил, что не видит смысла проводить досрочные выборы в Государственную Думу. Об этом глава государства заявил во вторник, 10 марта.
Президент подчеркнул, что не считает необходимым устраивать досрочные выборы в Госдуму в случае положительного голосования по внесению поправок в российскую Конституцию.
«Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», - сказал Путин.