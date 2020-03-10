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Путин не счел нужным проводить досрочные выборы в Госдуму

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Путин не счел нужным проводить досрочные выборы в Госдуму
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Российский президент Владимир Путин заявил, что не видит смысла проводить досрочные выборы в Государственную Думу. Об этом глава государства заявил во вторник, 10 марта.

Президент подчеркнул, что не считает необходимым устраивать досрочные выборы в Госдуму в случае положительного голосования по внесению поправок в российскую Конституцию.

«Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», - сказал Путин.

АБ

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