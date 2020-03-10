Секретарь Общественной палаты прокомментировала идею избирать президента решением Госсовета

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10 марта 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента России. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она требует нового обсуждения в рамках поправок в Конституцию.

"Если такая инициатива и возможна, то она требует вновь обсуждения в рамках конституционных поправок, это все, что я могу сказать", - высказалась Михеева.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права на выборах главы государства.