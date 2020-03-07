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В России проведут миграционную реформу

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

В России проведут миграционную реформу

В России проведует миграционную реформу. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства и института гражданства в стране. Необходимость реформы объясняется тем, что существующие в настоящее время миграционные правила недостаточно унифицированы.

В документе "Перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 – 2025 годы" говорится, что целью миграционной политики согласно Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы является формирование отвечающей интересам России миграционной ситуации.

На достижение указанной цели должны быть направлены механизмы регулирования миграционной сферы и связанные с ними условия предоставления гражданства РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Теперь постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом.
Согласно предложенным новым условиям, вид на жительство позволит иностранцам в перспективе рассчитывать на получение российского гражданства в общем и упрощенном порядке. Все претенденты обязуются знать русский язык, быть зарегистрированными в государственной информационной системе, проживать на территории России и соблюдать законодательство страны. Также среди основных требований отсутствие опасных заболеваний.

При этом теперь исключается возможность разрешения на временное проживание с возможностью впоследствии получить паспорт гражданина РФ. "Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил", — объясняется в документе.

Путин назначил ответственными Антона Вайно, глав МВД России, МИДа России, ФСБ России, Минюста.

ИЧ

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