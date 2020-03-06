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Путин раскрыл, как воспринимает президентство

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Путин раскрыл, как воспринимает президентство
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, как относится к своей должности. По словам главы государства, он воспринимает президентский пост не как работу, а как судьбу.

«Дело не в том, что я устал и хочу куда-то в сторону уйти уже... любой человек, если бы он оказался в моём положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь», - заявил Владимир Путин.

Он поблагодарил россиян за помощь, доверие и поддержку, которую он получал на протяжении всего времени, проведенного у власти. Президент отметил, что без народного одобрения «ничего невозможно было бы сделать».

АБ

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