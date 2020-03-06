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6 марта 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поделился своим мнением о будущем страны «без сильной президентской власти». Об этом глава государства рассказал в пятницу, 6 марта, на встрече с представителями общественности в Иванове.

«У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли», - высказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что если Госсовет наделить дополнительными полномочиями, то в РФ появится двоевластие, а это будет «абсолютно губительно» для страны. По его словам, сейчас главное обеспечить «стабильность» и спокойное развитие государства, а потом можно перейти к «сменяемости» власти.

«Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать...вот чего не хочу делать», - подчеркнул Путин.