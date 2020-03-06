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Путин поручил упростить и сократить оформление маткапитала

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Путин поручил упростить и сократить оформление маткапитала
Фото: Владимир Путин , kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил упростить и сократить сроки оформления материнского капитала. Российский лидер отметил, что бывают случаи, когда за время оформления документов квартира уходит с рынка жилья, а банки меняют условия.

«На сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на пять рабочих, а в дальнейшем всё это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры, только в электронной системе», - уточнил глава государства на встрече с представителями общественности в Иванове.

Путин добавил, что различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться соответствующей информацией между собой.

Напомним, что 1 марта вступил в силу указ о расширении программы маткапитала. Теперь за первого ребёнка будет выплачиваться 466 тыс. 617 руб., а за второго и последующего - 616 тыс. 617 рублей.

БА

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