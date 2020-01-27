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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Кремль: действие закона по маткапиталу будет продлено до 2026 года

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Кремля

Кремль: действие закона по маткапиталу будет продлено до 2026 года
Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить закон о выдаче материнского капитала до 31 декабря 2026 года, а также внести пункт о предоставлении выплат за первого ребенка с 1 января 2020 года. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление действия норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 г. … предоставление права на получение материнского (семейного) капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 г. родился (был усыновлен) первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей ...», - отмечено в документе.

Кроме этого, за рождение второго ребенка  стоимость маткапитала должна увеличиться на 150 тыс. руб.

При этом российский лидер поручил обеспечить ежегодную индексацию размера выплат.

Ранее ученые сообщили, что вещество, входящее в состав виагры, способно облегчит роды и избежать хирургического вмешательства. 

БА

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