Виагра помогает облегчить рождение ребенка, считают ученые

//Здоровье 13+

27 января 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: N+1

Фото: pixabay.com

Ученые из Квинслендского университета под руководством Сайлеша Кумара провели исследование, которое показало, что действующее вещество виагры – силденафил - помогает избежать неприятных ощущений во время родов.

Специалисты считают, что виагара помогает избежать незапланированного кесарева сечения. Ученые объяснили, что сокращение матки при родах уменьшает приток крови через плаценту, а долгие схватки могут стать причиной кислородного голодания для младенца. В таком случае, медики обязаны прибегнуть к хирургическому вмешательству.

По словам ученых, силденафил позволяет расширить сосуды плаценты и усилить приток крови к плоду.

В эксперименте приняли участие более 300 беременных женщин. При этом 51 % рожениц, принимавших силденафил, избежали кесарево сечение. Однако ещё будут проводиться дополнительные исследования.