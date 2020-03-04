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Киев раздул скандал из-за голосования жителей Донбасса по поправкам в Конституцию РФ

, 20:01 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Киев раздул скандал из-за голосования жителей Донбасса по поправкам в Конституцию РФ
фото Globallookpress.com/ Sergei Mikhailichenko

Конституция РФ попала в скандал на Украине. Поводом для этого стало грядущее голосование по поправкам в главный закон российский страны. Украинские СМИ узнали, что жители Донецка и Луганска тоже примут в нем участие.

В референдуме примут участие граждане России. И голосовать за поправки в Конституцию будут те жители Донбасса, которые получили российский паспорт.

«Это общероссийкое голосование по поправкам в Конституцию», — процитировали украинские СМИ представителей российского Центризбиркома: «Сейчас прорабатывается порядок голосования граждан Российской Федерации, которые проживают на территории ДНР и ЛНР».

Жители Донбасса смогут проголосовать на участке, который откроют в Ростовской области. Это произойдет 22 апреля. Сейчас идет публичное обсуждение поправок. Некоторые из них вызывают неоднозначную реакцию. Если граждане России проголосуют за предложенные изменения, они вступят в силу после подписания Президентом РФ соответствующего документа.

На Украине происходящее воспринимается неоднозначно. Собственно, официальному Киеву не нравится, что жители Донбасса стали россиянами.

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