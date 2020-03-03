Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

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3 марта 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога. Известно, что поправки Владимира Путина поступили в Госдуму 2 марта, текст изложен на 24 страницах.

«Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но очевидно, что государство свой светский характер не теряет», - ответил Песков, комментируя соответствующий вопрос журналистов, пишет RT.

Официальный представитель Кремля отметил, что данная поправка будет разъяснена чуть позднее, но до общего дня голосования.

«До принятия, до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок, этого текста - об этом говорили неоднократно сам президент и участники рабочей группы», - пояснил Песков.