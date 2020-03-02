Президентская поправка предусматривают упоминание Бога в тексте Конституции

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2 марта 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Поправки к законопроекту о внесении изменений в основной закон, которые предлагает президентом России, предусматривают упоминание Бога.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин зачитал журналистам текст поправки: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Кроме этого, внесенные ко второму чтению законопроекта в Госдуму поправки включают положения о русском народе как государствообразующем. Также среди поправок, предложенных Путиным, – запрет действий по отчуждению территорий России. Исключение составляет лишь демаркация границ.