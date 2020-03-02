Президент России внес поправки к законопроекту об изменении Конституции

Поправки, поступившие от главы государства, изложены на 24 страницах. Об этом сообщил председатель Гослдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что «поправки президента – это итог его диалога с представителями всех фракций, гражданского общества».
Володин также отметил, что поступившие поправки направлены в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.
«Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу», – добавил Володин.
По его словам, всего к законопроекту об изменении Конституции поступило более 300 поправок.
«Цифра постоянно уточняется», – уточнил он.
Ранее сообщалось, что думский комитет поддержал поправки в бюджет по реализации послания президента РФ.