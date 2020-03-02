Думский комитет поддержал поправки в бюджет по реализации послания президента РФ

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2 марта 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Комитет по бюджету и налогам на заседании рекомендовал Госдуме принять в первом чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По словам председателя комитета Андрея Макарова, поправки в бюджет направлены на реализацию социальных инициатив Послания Президента РФ Владимира Путина.

«Главное, чтобы до людей средства дошли как можно скорее», – подчеркнул он.

Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы маткапитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена.

В частности, ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет составит половину детского прожиточного минимума. Пособие будут платить семьям, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. На эти цели в 2020 году будет выделено 120 млрд 320 млн рублей, в 2021 году – 218 млрд 984 млн рублей, в 2022 году – 228 млрд 311 млн рублей.