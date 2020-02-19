Госдума приняла во втором чтении поправки о расширении программы маткапитала

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19 февраля 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в среду, 19 февраля, приняли поправки, распространяющие право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

«Законопроект о расширении программы маткапитала на рождение первенца будет иметь обратную силу – деньги получат семьи, в которых дети родились в 2020 году», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.

«Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. Кроме того, мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», – добавил Володин.

Законопроектом также предусмотрена ежегодная индексация маткапитала.

Накануне Госдума приняла закон, согласно которому с 1 сентября 2020 года учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.