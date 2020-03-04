Президент может подписать закон о поправках в Конституцию в день Крымской весны

Обе палаты российского парламента и заксобрания регионов проголосуют за законопроект о поправках в Конституцию в течение недели.
Таким образом, президент сможет подписать документ в середине марта. По некоторым данным, лучше всего подойдет 18 марта – в День Крымской весны, то есть, в годовщину официального присоединения полуострова к России.
10 марта обсуждение законопроекта состоится в Совете палаты в Совете Федерации, в тот же день его примут во втором чтении в Госдуме, 11 марта законопроект одобрят в третьем чтении в нижней палате.
В случае, если Дума рассмотрит законопроект в третьем чтении утром, тогда закон о поправках может быть подписан 18 марта.
Ранее сообщалось, что Путину могут предложить перенести День Конституции с 12 декабря на 22 апреля.