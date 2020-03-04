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Путину могут предложить перенести День Конституции с 12 декабря на 22 апреля

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Путину могут предложить перенести День Конституции с 12 декабря на 22 апреля
Фото: соцсети

Дата всероссийского голосования за поправки в основной закон страны может стать новым государственным праздником.

Член рабочей группы по изменению Конституции, уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена предложить президенту России Владимиру Путину перенести День Конституции с 12 декабря на 22 апреля, когда состоится общероссийское голосование по поправкам в основной закон.

По ее словам, если поправки будут поддержаны россиянами, это станет веским поводом сделать этот день особенным, «зафиксировать торжественный исторический момент».

«Сегодня ведь День Конституции даже выходным не является», – пояснила омбудсмен.

ДВа

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