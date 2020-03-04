В ГД главу

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4 марта 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украина и Соединённое Штаты обсуждают меры, направленные против строительства Северного потока – 2.

Белик отметил, что, говоря такие фразы, как «обсуждение с США» и «игра окончена» Коболев забывает напомнить, какую роль занимает в этой «игре». По его словам, в «настоящую игру» по противостоянию трубопроводу «Северный поток – 2» Вашингтон никогда не впустит Киев как «равного партнера», пишет RT.

«Но господина Коболева, по всей видимости, вполне устраивает роль фишки на игральном столе, которую переставляют с клетки на клетку его «американские партнёры … Киев готов радоваться отведённой ему роли», - заключил депутат.