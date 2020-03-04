Все новости >>

//Политика 13+

В ГД главу "Нафтогаза" назвали "игральной фишкой" в руках США

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В ГД главу
фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украина и Соединённое Штаты обсуждают меры, направленные против строительства Северного потока – 2.

Белик отметил, что, говоря такие фразы, как «обсуждение с США» и «игра окончена» Коболев забывает напомнить, какую роль занимает в этой «игре». По его словам, в «настоящую игру» по противостоянию трубопроводу «Северный поток – 2» Вашингтон никогда не впустит Киев как «равного партнера», пишет RT.

«Но господина Коболева, по всей видимости, вполне устраивает роль фишки на игральном столе, которую переставляют с клетки на клетку его «американские партнёры … Киев готов радоваться отведённой ему роли», - заключил депутат.

БА

//картина дня

В США состоялась встреча главы Пентагона Марка Эспера и министра обороны Эстонии Юри Луйк. Они обсудили Россию, которую считают "угрозой" для стран Прибалтики и разные…

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров прокомментировал конфликт между Турцией и Сирией. По мнению Багдасарова, Эрдоган никогда не скрывал, что его ключевой целью является смена режима Асада.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров прокомментировал конфликт между Турцией и Сирией. По мнению…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан